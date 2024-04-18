Поплавская обвинила знаменитых российских артистов в сборе средств для ВСУ Поплавская: спевшие «Под музыку Вивальди» барды Никитины помогают Украине

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Яна Поплавская

Российская актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале сообщила, что знаменитые в СССР барды Сергей и Татьяна Никитины, исполнявшие такие хиты, как «Большой секрет для маленькой компании» и «Под музыку Вивальди», перечислят гонорары на помощь Украине. Она обратила внимание на анонс фестиваля с участием антироссийски настроенных артистов. В нем, по словам Поплавской, помимо актрисы Чулпан Хаматовой, поэтессы Веры Полозковой и певицы Манижи, были заявлены барды Никитины.

Процент от сбора фестиваля традиционно идет на помощь Украине. Оказалось, что они (Никитины. — NEWS.ru) осудили начало СВО и сразу же перебрались в Америку к своему сыну. И занялись там записью роликов для антироссийской организации «Настоящая Россия». Она создана иноагентом Борисом Акуниным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), чтобы собирать деньги для помощи Украине, — сообщила Поплавская.

Актриса отметила, что не может понять знаменитостей, которые вредят своей стране. По мнению Поплавской, тех, кто спонсирует врагов России, стоит причислять к изменщикам Родины.

Не могу понять этого диссидентства, вредительства своей стране. Спонсирование врагов своей Родины можно трактовать однозначно: измена Родине, — подчеркнула актриса.

Ранее Поплавская обратила внимание, что президент России Владимир Путин впервые не поздравил народную артистку СССР Аллу Пугачеву с юбилеем. Она заявила, что в первый раз глава государства обратился к Примадонне с поздравлениями еще в 2000 году, когда находился в статусе исполняющего обязанности президента. Она добавила, что в этот раз проигнорировали день рождения покинувшей Россию Пугачевой и федеральные каналы. По словам Поплавской, только иностранные агенты и маленькая группа противников СВО записали «глупые» поздравления.