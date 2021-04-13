Банки могут поднять ставку по ипотеке уже взявшим кредит россиянам

https://static.news.ru/photo/601343ba-9ce6-11eb-93cb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже выданная ипотека по низким ставкам может стать дороже. Банк в одностороннем порядке имеет право изменить условия, если они прописаны в кредитном договоре.

Об этом россиян предупредила консультант по финансовой грамотности Мария Абрамовская. Она отметила в беседе с Regnum, что сейчас в РФ легко взять ипотеку по низкой ставке, но само по себе жильё очень дорогое.

При такой стоимости даже с учётом низкой ставки ежемесячный платёж слишком высокий. Причём важно помнить, что банк — не благотворительная организация. Это бизнес. Как только Центробанк поднимет ключевую ставку, банк-кредитор может последовать его примеру, — сказала Абрамовская.

По её словам, во многих договорах есть пункт об увеличении кредитной ставки при повышении ключевой ставки ЦБ. Но банк обязан уведомить заёмщика о своих планах. Если кредитные организации на это пойдут, то ежемесячные платежи существенно вырастут, и это будет проблема исключительно клиента.

Абрамовская советует покупать жильё прямо сейчас только тем, у кого назрел жилищный вопрос. Если же речь идёт об инвестициях, то лучше ещё раз взвесить все плюсы и минусы, заключила специалист.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты предрекают рост платежей по ипотеке до 40% после отмены льгот. Итоговая стоимость кредита при этих условиях может вырасти до 13%. При популярном сроке ипотеки на 15 лет и сумме первоначального взноса 15% после отмены субсидированной ставки на новостройки она вырастет с минимального значения 5,85% до 8%. А итоговая стоимость квартиры с учётом переплаты по процентам вырастет почти на 13%.