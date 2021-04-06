Платежи по ипотеке вырастут до 40% после отмены льгот

https://static.news.ru/photo/6697398a-9750-11eb-9d46-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Эксперты предрекают рост платежей по ипотеке до 40% после отмены льгот. Итоговая стоимость кредита при этих условиях может вырасти до 13%.

При популярном сроке ипотеки на 15 лет и сумме первоначального взноса 15% после отмены субсидированной ставки на новостройки она вырастет с минимального значения 5,85% до 8%. А итоговая стоимость квартиры с учётом переплаты по процентам вырастет почти на 13%, приводят мнение участников рынка недвижимости «Известия».

Переплата при этом увеличится почти вдвое — на 42,7%. На сегодня размер компенсации банкам со стороны государства составляет порядка 40% от текущей ставки. Если будет отменена программа господдержки, разница будет включена в размер процентной ставки по ипотеке.

Удорожание ипотеки обернётся сокращением спроса на квартиры, за которым может последовать и снижение темпов подорожания жилья.

Льготная ипотека под 6,5% годовых действует с апреля прошлого года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что программу надо продлить в 24 регионах страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что крупнейшие российские банки перестали выдавать кредиты по программе сельской ипотеки под 3% годовых. Причина — исчерпание лимитов на государственные субсидии.