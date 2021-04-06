Платежи по ипотеке вырастут до 40% после отмены льгот

Эксперты предрекают рост платежей по ипотеке до 40% после отмены льгот. Итоговая стоимость кредита при этих условиях может вырасти до 13%.
При популярном сроке ипотеки на 15 лет и сумме первоначального взноса 15% после отмены субсидированной ставки на новостройки она вырастет с минимального значения 5,85% до 8%. А итоговая стоимость квартиры с учётом переплаты по процентам вырастет почти на 13%,
Переплата при этом увеличится почти вдвое — на 42,7%. На сегодня размер компенсации банкам со стороны государства составляет порядка 40% от текущей ставки. Если будет отменена программа господдержки, разница будет включена в размер процентной ставки по ипотеке.
Удорожание ипотеки обернётся сокращением спроса на квартиры, за которым может последовать и снижение темпов подорожания жилья.
Льготная ипотека под 6,5% годовых действует с апреля прошлого года. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что программу надо продлить в 24 регионах страны.
Ранее NEWS.ru сообщал, что крупнейшие российские банки перестали выдавать кредиты по программе сельской ипотеки под 3% годовых. Причина — исчерпание лимитов на государственные субсидии.