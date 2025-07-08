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08 июля 2025 в 14:00

Баклажаны в соусе муждей! Обалденная вкуснятина и на ужин, и на перекус!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жареные баклажаны с помидорами и соусом муждей — просто и вкусно до безумия! Это блюдо — настоящая магия простых ингредиентов: нежные баклажаны, сочные помидоры и взрывной чесночный соус. Идеально к ужину или как закуска к дружеским посиделкам.

Готовим с душой. Баклажаны нарежьте кружочками 1 см толщиной, посолите и оставьте на 15 минут — так уйдет горечь. Промокните бумажным полотенцем, обваляйте в муке и обжарьте на раскаленном масле до золотистой корочки с двух сторон.

Для соуса муждей раздавите 4 зубчика чеснока, смешайте с 100 мл кефира, щепоткой соли и рубленой зеленью (петрушка + укроп). Дайте настояться 10 минут — соус должен немного загустеть.

Помидоры нарежьте кружочками. На тарелку выложите слоями: баклажаны — помидоры — баклажаны. Полейте чесночным соусом и посыпьте свежей зеленью.

Секрет: подавайте сразу, пока баклажаны хрустящие снаружи и нежные внутри!

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баклажаны
рецепты
кулинария
соусы
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
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