Баклажаны в бешамели! Нежнейшая запеканка с пармезаном! Хит на ужин

Баклажаны в бешамели — французская нежность с восточным характером. Когда хочется чего-то по-настоящему вкусного и необычного, этот рецепт станет идеальным решением. Нежные ломтики баклажанов, запеченные под густым сливочным соусом с хрустящей сырной корочкой, — настоящее объятие для ваших вкусовых рецепторов! Это блюдо удивит вас своей текстурой и глубиной вкуса, а готовится оно проще, чем кажется.

Начните с баклажанов. 4 крупных баклажана нарежьте вдоль пластинами толщиной около 1 см. Посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь. Затем промокните бумажным полотенцем и обжарьте на оливковом масле с двух сторон до золотистой корочки. Выложите на бумагу, чтобы удалить излишки масла.

Теперь приготовим соус бешамель. В сотейнике растопите 4 ст. л. сливочного масла, добавьте 3 ст. л. муки и обжаривайте 2–3 минуты, постоянно помешивая. Тонкой струйкой влейте 1 л теплого молока, не переставая мешать венчиком. Добавьте щепотку мускатного ореха, соль и перец по вкусу. Варите на медленном огне 7–10 минут до загустения, помешивая.

В огнеупорную форму выложите слоями: баклажаны, соус бешамель, повторяя 2–3 раза. Сверху обильно посыпьте 50 г тертого пармезана. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистой корочки.

Дайте блюду немного отдохнуть перед подачей — так оно лучше сохранит форму. Украсьте свежей зеленью и подавайте как самостоятельное блюдо или с хрустящим багетом.