Автошколы в России будут учить по-новому

https://static.news.ru/photo/2ac2f140-58d9-11e9-897f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

К концу 2021 года у автошкол в России появятся новые программы обучения. Разработка будет вестись по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина всё лето. На практике их опробуют к декабрю. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на правительственную комиссию по безопасности дорожного движения.

Над новыми программами обучения будут работать три ведомства - Минпросвещения, МВД и Минтранс. А контролировать исполнение автошколами норм будет Рособрнадзор. У тех организаций, которые не будут справляться, ведомство может отобрать лицензию.

Эксперты рассказали, что разница в программах - в подходе: старые версии учили разбираться в правилах дорожного движения. На это делалася основной упор. А новые мануалы нацелены на адаптацию водителя на дороге - их научат не рисковать, принимать быстрые и верные решения на скоростных шоссе, сообщила газете президент экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре.

Руководители автошкол считают, что новые правила ударят по «левым» образовательным организациям. Число таких автошкол может сократиться вдвое — с восьми до четырёх тысяч.

Но этого никто не заметит. У таких автошкол нет площадок, зданий и штатных инструкторов. Вместо положенных по закону двух месяцев они учат студентов всего один. В итоге человек потом по 15 раз сдает экзамен и не может сдать. Такие школы новые программы не потянут, — считает президент Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов.

Сдавать экзамен на права стало труднее после введения новых правил. Об этом рассказал кандидат в водители Ярослав Расликов, который не смог получить документ для вождения уже три раза. Он пожаловался, что в первый раз ошибся в самом начале, но инспектор позволил ему закончить испытание, чтобы «прочувствовать всю суть экзамена».