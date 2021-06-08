«Было нереально»: кандидат пожаловался на сложность экзамена на права

https://static.news.ru/photo/4a5d8f32-c863-11eb-858a-96000091f725_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Сдавать экзамен на права стало труднее после введения новых правил. Об этом рассказал журналистам Readovka кандидат в водители Ярослав Расликов, который не смог получить документ для вождения уже три раза.

Он пожаловался , что в первый раз ошибся в самом начале, но инспектор позволил ему закончить испытание, чтобы «прочувствовать всю суть экзамена».

Сдать экзамен во второй раз было нереально, потому что меня попросили развернуться в ограниченном пространстве, используя заднюю передачу на дороге, которая для этого не предназначена, — поделился он.

Расликов считает основной причиной своих неудач собственную невнимательность. Однако он отметил, что новые правила усложняют процесс, в том числе увеличением его длительности.

Сдавать по новым правилам довольно-таки сложно, потому что теперь экзамен длится не 20-25 минут, а около 40 минут. Он включает в себя не только «город», но и задания на «площадке». В моём городе их две. И если раньше их сдавали с фишками, то теперь там просто линии. И ширина гаража, она уменьшилась, поэтому это усложняет ситуацию, — добавил мужчина.

Накануне МВД сообщило, что свыше 138 тысяч россиян не сдали экзамен на получение водительского удостоверения по новым правилам. С 1 апреля в РФ во время сдачи практического экзамена на права можно использовать как машины автошкол, так и ГИБДД. Транспортное средство обязательно должно быть с левым рулём и с установленными дополнительными педалями сцепления и тормоза. По новым правилам экзамен не будет включать маршруты с заранее определённой последовательностью поворотов и разворотов, поэтому будущим водителям не надо будет прорабатывать на автодроме определённые виды упражнений.