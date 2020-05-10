Автомобилистов в Москве предупредили об усилении ветра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил провести служебное расследование после публичного обращения работников скорой помощи Керчи. Медики пожаловались на то, что не получили обещанные выплаты за работу с заражёнными коронавирусом.

Видеоролик был распространён через социальные сети. Давайте в деталях разберемся. По Керчи — назначьте служебное расследование в отношении руководителя станции скорой помощи центра медицины катастроф. Почему было допущено публичное обращение?...