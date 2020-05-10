Автомобилистов в Москве предупредили об усилении ветра

https://static.news.ru/photo/20082728-92a0-11ea-8eee-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Водителей в Москве призвали соблюдать особую осторожность в связи с усилением ветра. Предупреждение вынес Центр организации дорожного движения.
МЧС предупреждает нас о том, что до конца дня в Москве и Московской области ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Будьте сегодня аккуратнее, если нужно на улицу, — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
В организации посоветовали не покидать жилище без крайней необходимости.
Как ранее писал NEWS.ru, кабмин подписал распоряжение, позволяющее сотрудникам МЧС в ходе рейдов штрафовать нарушителей режима самоизоляции, введённого в связи с распространением коронавируса.