Общество

Автомобилистов в Москве предупредили об усилении ветра

12:09, 10 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителей в Москве призвали соблюдать особую осторожность в связи с усилением ветра. Предупреждение вынес Центр организации дорожного движения.

МЧС предупреждает нас о том, что до конца дня в Москве и Московской области ожидается усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Будьте сегодня аккуратнее, если нужно на улицу, — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

В организации посоветовали не покидать жилище без крайней необходимости.

Как ранее писал NEWS.ru, кабмин подписал распоряжение, позволяющее сотрудникам МЧС в ходе рейдов штрафовать нарушителей режима самоизоляции, введённого в связи с распространением коронавируса.

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