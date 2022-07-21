Автоэксперт сравнил УАЗ с китайским внедорожником Автоэксперт Субботин: УАЗ часто ломается, в отличие от китайского внедорожника JAC T6

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Внедорожники УАЗ недорого стоят, но часто ломаются, в отличие, к примеру, от китайских JAC T6, сообщил автоэксперт Вячеслав Субботин «Народным Новостям». Именно эту модель он назвал лучшей из доступных рамных внедорожников.

У УАЗа хорошая цена, но он ломается. Сейчас самые доступные рамные внедорожники — это китайские автомобили, например, JAC T6. Я бы поставил его на первое место. По цене он чуть дороже, чем УАЗ, но он едет и не ломается. Он представлен в нашей стране, и его можно приобрести. Он сегодня в приоритете. Другие автомобили подержанные или старые, — сказал Субботин.

Он также похвалил российский ГАЗ «Соболь 4×4», который дороже УАЗа «Патриота», но создан «из лучших узлов и компонентов, которые делает мировой автопром».

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