Exeed VX: тест самого дорогого и мощного китайского кроссовера в России Западные санкции заставляют покупателей пристальнее присмотреться к премиуму из КНР

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Среднеразмерный кроссовер — внедорожник Exeed VX

Exeed VX появился в России полгода назад и занял весьма амбициозную нишу — флагмана не только нового суббренда Chery, но и всего китайского автопрома на нашем рынке. Цены, в зависимости от комплектации, — от 4,7 млн до 5,2 млн рублей. По информации NEWS.ru, некоторые дилеры готовы к взаимовыгодному сотрудничеству: в июле VX можно приобрести со скидкой в 200–300 тысяч рублей. Цена вполне «премиальная».

VX — крупный семиместный кроссовер с весьма удачным, нарочито угловатым дизайном. Радует, что китайский автомобиль может выглядеть по-настоящему современно, основательно и дорого. В откровенных заимствованиях обвинить авторов облика VX не получается: экстерьер гармоничен, причем без откровенной азиатчины. Не обошлось и без ультрамодных деталей: светодиодные ДХО растянуты по всей ширине передка, задние фонари тоже соединены светящейся перемычкой. Матовый металл в отделке дозирован со знанием меры: видно, что дизайнеры старались подчеркнуть высокий статус автомобиля. Молодцы, что не переборщили. Впрочем, если учесть, кто отвечает за облик продукции Chery и Exeed, все логично: шеф-дизайнер Кевин Райс прежде работал в Mazda.

По габаритам Exeed VX сопоставим с так и не взлетевшим на российском рынке Nissan Pathfinder, Hyundai Palisade, Toyota Highlander и последними итерациями Ford Explorer: 4970 × 1940 × 1788 мм. Интерьер ожидаемо просторен, но только для пассажиров первых двух рядов. Складные места на третьем ряду подойдут разве что детям, да и доступ на «галерку» таков, что гибкому юному организму проскочить туда будет легче: пройти туда не получится, придется изгибаться и переступать высоко расположенную подушку среднего дивана. После 40 лет такие упражнения подвластны далеко не всем.

Если принять за правило, что третий ряд — это просто опция и использовать ее не обязательно, получаем пять просторнейших мест и громадный багажник. Точный заявленный объем при сложенном третьем ряду сидений — 520 л, но в реальности кажется, что тут минимум 700 литров. Если сложить и второй ряд, получим 2600 л. Так что утилитарные качества VX вне подозрений.

Пассажиры второго ряда оценят невероятный запас для коленей и мягкий складной подлокотник с подстаканниками. Между спинками передних кресел расположен пульт отдельной климатической системы, причем воздуховоды предусмотрены не только по центру, но и на потолке — в жару кондиционер охлаждает воздух очень быстро. Правда, шумовой фон при этом высоковат.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер — внедорожник Exeed VX

Капитанская рубка

Водительское место оформлено в модном технологичном стиле, но на фоне европейских машин разнообразие фактур может кого-то и смутить: тут и дерево, и диагональная прострочка, и глянцевый пластик, и металлизация... Видно, что создатели пытались впечатлить. Для полного «эффекта присутствия в дорогом автомобиле» не хватает, пожалуй, только черной отделки потолка. Упомянутый в подзаголовке капитан не только для красного словца: обзорность с места водителя идеальная. Зеркала огромные и по-настоящему правильно отражают действительность и дистанцию. Есть полезная система кругового обзора, причем камеры неплохо снимают даже в темноте, картинка на центральном экране четкая и детальная.

Виртуальные приборы на 12,3-дюймовом дисплее прорисованы неплохо. Есть три варианта оформления, можно их переключить вручную, можно привязать к режимам движения. Центральный дисплей в те же 12,3 дюйма яркий, с хорошей графикой, на прикосновения отзывается адекватно. Есть Apple Carplay и Android Auto, но только по проводу. Гнезда USB расположены в боксе подлокотника, и это плюс: можно подключить недорогой адаптер со всем известной китайской торговой площадки, и соединение с любыми смартфонами будет происходить по беспроводным протоколам. А сам гаджет оставить в недрах бокса — он не будет болтаться по салону.

Главный плюс на фоне других кроссоверов Chery — звук акустики. Не зря на твиттерах видна надпись Sony. Звук в VX настроен очень правильно, то есть аудиофилы могут не беспокоиться, что после покупки машины надо будет сразу ехать на замену стереосистемы.

Главный минус — слишком яркие дисплеи. Особенно это чувствуется ночью. Хочется убавить яркость, даже отдельный физический реостат слева от руля предусмотрен, а нет — он уже на минимуме. Но нельзя не отметить логику меню. Она определенно есть, и пользоваться мультимедийной системой можно без изучения инструкции. Раньше многие Chery этим грешили. А если уж сравнивать интерфейс с последними моделями Volkswagen, где всё завязано на сенсорные экраны, бортовые системы Exeed и вовсе выигрывают.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер — внедорожник Exeed VX

Полный вперед

С приходом лета в Москве наступил сезон тотальной замены асфальта на новую коллекцию. Добрая половина маршрутов, которые преодолел VX за неделю, проходила по срезанному покрытию, а значит, по асфальтовой крошке, щебню, возвышающимся острым стыкам на эстакадах. Шумоизоляция салона показала себя прекрасно: не слышно было ни мотора, ни шины, ни мусора, бьющегося о колесные арки. Именно благодаря тишине где-то в недрах «торпредо» особенно слышны реле, щелкающие при нажатии любой кнопочки. Трудно отнести это к недостаткам. Скорее нехватка опыта инженеров, создававших первый для Exeed по-настоящему большой автомобиль.

Благо, к ездовым характеристикам придраться труднее. Мотор для VX предусмотрен только один: двухлитровый, турбированный, 249 л. с. и 385 Нм. Коробка передач тоже безальтернативна: 7-ступенчатый «преселектив» с двойным «мокрым» сцеплением от Getrag. Лет 10 назад подобные ТТХ вызвали бы скепсис, но в 2022 году такой набор скорее типичен. Ресурс? Время покажет.

Запаса мощности хватает для любых маневров. Динамика не ураганная, но вполне достаточная: разгон 0–100 км/ч занимает 8,5 секунды по ТТХ и 9,6 — по замерам с помощью GPS. Но конструкция коробки передач все же дает о себе знать на минимальных скоростях: чувствуются легкие подергивания при переключениях. После 30 км/ч — как на вариаторе: набор скорости мягкий, ровный, предсказуемый.

Не получится придраться и к тормозам: они настроены, пожалуй, идеально. Запас по педали есть даже при резком замедлении. Плавность хода не так похвальна: из-за 20-дюймовых дисков и шин 245/45 мелкие и средние неровности передаются на кузов сильнее, чем хотелось бы. В более доступной комплектации Luxury стоят колеса 235/55 R19. Не исключено, что они лучше подходят для любителей комфортных настроек шасси.

Дорожный просвет VX — 200 мм. Но низкопрофильная резина и длинные свесы не позволяют его расценивать как внедорожник. Полный привод точно добавит уверенности зимой, но для штурма раскисших полей многодисковая муфта не подойдет: она категорически не любит пробуксовок.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер — внедорожник Exeed VX

Выводы

За долгие годы китайские автопроизводители приучили российских покупателей к богатым комплектациям «по умолчанию». Exeed стал заложником этой парадигмы: в нем нет ничего, что невозможно встретить в других моделях Chery, кроме особенностей конкретной модели VX.

Раньше, лет 5–10 назад, многие зарывали глаза на объективные недостатки китайского автопрома вроде унылых моторов, нерасторопных АКП, ватных тормозов и так далее, именно благодаря богатейшему набору опций и демпинговым ценам. Теперь же ситуация на нашем рынке такова, что и выбора особо не осталось, и цены уже перешли все грани разумного.

Да, почти все представленные в наши дни в России автомобили из КНР не уступают условным западным аналогам. Появились мощные и экономичные моторы, прогрессивные автоматические трансмиссии. Машины похорошели внешне. Наборы опций как были, так и остались на высочайшем уровне. В Chery наконец-то услышали мольбы о полном приводе — и VX оснащен им «в базе». Но правильно ли считать Exeed VX «премиумом»?

Едва ли. Кроссовер у китайцев получился, несомненно, достойным похвалы, но лишь на уровне обычной системы ценностей. Для полного соответствия кое-чего не хватает. Например, бесключевой доступ есть, но открыть задние двери, не вынимая ключ из кармана, нельзя: там нет передатчиков. Есть подогрев сидений, но нагревается на деле только подушка, но не спинка, причем на обоих рядах. В меню выбора оттенка контурной подсветки есть все цвета радуги. Кроме белого. Кнопка пуска мотора слишком уж откровенно срисована с Mercedes. Нет выбора двигателей. Именно из таких совершенно необязательных, но приятных пустяков и складывается впечатление о настоящем уровне продукта.

Называть Exeed VX представителем премиального сегмента некорректно еще и потому, что у него нет прямого аналога в модельной гамме Chery. Флагман линейки Chery, кроссовер Tiggo 8 Pro Max компактнее, но оснащен не хуже.

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru. Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru. Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru. Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru. Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru. Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru. Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru. Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru. Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru. Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru. Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru. Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru. Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru. Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru. Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru. Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru. Среднеразмерный кроссовер-внедорожник Exeed VX

К прямым конкурентам VX можно было бы отнести, например, Nissan Pathfinder последнего поколения, но его поставки в Россию прекращены. Дилеры с неохотой расстаются с немногочисленными машинами, которые успели завезти до марта. По официальному прайсу начальный Pathfinder 2022 модельного года стоит от 5,7 млн рублей. Тестовый Exeed VX в максимальной комплектации President оценен в 4,8 млн, без учета дилерских аппетитов. Переплата в миллион с лишним — весомый аргумент. Но у дилеров Nissan еще имеются просторные кроссоверы Murano питерской сборки. Они хоть и чуть компактнее VX, но приобрести их можно примерно за те же деньги. И тут уже есть о чем задуматься.

Западные санкции создали для Exeed некоторый «пул» не успевших купить, что хотелось, и теперь вынужденных рассматривать новоявленный «премиум» из КНР. Но есть и другие опции, ранее не востребованные ввиду ненадобности: подержанные аналоги престижных марок двух-трех лет от роду или даже ввоз новой машины из-за рубежа. Чтобы получить конкурентное преимущество, Exeed должен стать лучше остальных, а пока он лишь проявил себя «не хуже».