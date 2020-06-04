Автоэксперт рассказал, как определить надёжность АЗС

https://static.news.ru/photo/eda2dc44-a6de-11ea-8201-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риск приобрести некачественное топливо минимален, если пользоваться услугами «надёжной» автозаправочной станции. Чтобы определить, хороша ли АЗС, достаточно обратить внимание на шесть признаков.

Главным из них является известность бренда станции, считает эксперт издания «За рулём» Сергей Зиновьев.

Крупным сетям известных брендов наибольшее доверие — они пекутся о репутации, — уверен автоэксперт.

Он также отметил, что имеет значение чистота на территории заправки, наличие на ней современного оборудования и отзывчивого персонала.

По мнению Зиновьева, признаком «надёжной» АЗС являются цены на топливо. Они не должны отличаться от привычных в меньшую сторону на два–три рубля. Кроме того, признаком «надёжности» можно считать наличие паспортов (не ксерокопий) на топливо с актуальными датами.

Продажа на АЗС различных сопутствующих товаров и частая заправка на ней дальнобойщиками тоже говорят о станции в лучшую сторону, убеждён эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уплата топливного акциза с АЗС приведёт к снижению собираемости этого налога за счёт роста недоимки, считает официальный представитель Минфина РФ. Президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас. Таким образом планируется избежать махинаций с топливом на АЗС.