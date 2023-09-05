Автоэксперт предупредил о дефиците некоторых запчастей для иномарок Автоэксперт Зиманов: может возникнуть дефицит кузовных деталей для иномарок

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России может возникнуть дефицит кузовных запчастей для иномарок, которые тяжело импортозаместить и, возможно, их придется везти из-за рубежа, заявил в интервью URA.RU доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов. По его словам, также не исключается рост цен на такие детали.

Наверное, нужно беспокоиться владельцам зарубежных автомобилей. Речь в первую очередь идет о кузовных деталях. Заместить их достаточно тяжело, везти из-за рубежа сложно, они объемные. На них возможен рост цен. Также возможен и их дефицит, потому что мы слышим, что западные страны хотят контролировать введенные ими санкции, — сказал автоэксперт.

Он добавил, что поток запчастей, шедший в Россию «через Кавказ», прекращается. Если Запад ужесточит контроль за своими санкциями по другим путям, то появится дефицит в крупных запасных частях, пояснил Зиманов.

Также эксперт допустил, что стоимость на детали для автомобилей будет в России расти и дальше. По его словам, повышение стоимости запчастей на 20% за год не является пределом. Многое зависит, с одной стороны, от курса валют, а с другой, от путей доставки. Вопрос — насколько будет затруднительно их привозить, уточнил Зиманов. Он отметил, что некоторые производства запасных частей уже налаживаются в России.

Ранее сообщалось, что стоимость автозапчастей для легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) выросли на 17–20% с начала текущего года. По словам представителя платформы «Дром» и руководителя категории «Запчасти» в «Авито» Александра Куроптева, кузовные детали подорожали на 6%, а цены на масла и автохимию увеличились на 7%. Аналитики указывают, что на рынке автозапчастей не наблюдается дефицита, и количество объявлений о продаже запчастей даже увеличилось с начала года.