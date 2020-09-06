Австриец поставил рекорд по сидению в ящике со льдом

Житель Австрии Йозеф Кёберл установил новый мировой рекорд по длительности пребывания человека в контакте со льдом.
Рекорд был поставлен 5 сентября в городе Мельк к западу от Вены. Австриец продержался в стеклянной кабине, полностью набитой льдом, 2,5 часа,
Сам рекордсмен отмечает, что главной целью его достижения было привлечь внимание мировой общественности к таянию ледников.
Также австриец заявил, что хотел продемонстрировать, что каждый человек может расширять пределы своих возможностей.
Речь идёт о том, чтобы отказаться от негативных убеждений, мотивировать себя и в первую очередь поверить в себя. Это то, что я хочу передать, — сказал Кёберл.
Он добавил, что после успешного захода на рекорд ему хочется съесть мороженое.
Предыдущий мировой рекорд по длительности контакта со льдом также принадлежал Кёберлу: год назад он просидел во льду 2 часа 8 минут и 47 секунд.
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