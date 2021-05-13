Авиакомпаниям могут запретить регистрацию самолётов за границей

https://static.news.ru/photo/a40286b0-b494-11eb-a71c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация направила авиаперевозчикам письмо, в котором предупредила о подготовке нормативно-правового акта, запрещающего регистрацию воздушных судов в реестрах других государств. В случае его принятия запрет вступит в силу с 2023 года, пишет «Коммерсант».

В письме уточняется, что под действие документа попадут самолёты, которые будут ввезены в Россию после 31 декабря 2022 года. Авиакомпаниям предписано до 12 мая оценить возможные финансово-экономические последствия такой меры. В противном случае вопрос запрета в ведомстве сочтут согласованным.

Такая поспешность выглядит несвоевременной, поскольку в первую очередь регистрация в российском реестре должна стать такой же конкурентоспособной, как в иностранных, чего о ней пока сказать нельзя, — прокомментировал изданию инициативу ведомства президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун.

По его словам, необходима длительная подготовка к её реализации, которая будет включать проработку законодательной базы, обучение специалистов, определение языка документации.

В Минтрансе, в свою очередь, отметили, что перевод самолётов будет осуществляться путём создания привлекательных и конкурентоспособных условий нахождения в отечественном реестре. При этом Росавиация вместе с перевозчиками детально проанализирует возможность перевода воздушных судов в указанные сроки.

Сейчас большинство самолётов российских авиакомпаний зарегистрированы за рубежом. Многие воздушные суда получены в лизинг от иностранных компаний. Страну регистрации лайнера определяет его владелец. Не исключено, что лизингодатели откажутся регистрировать самолёты в России. В этом случае отечественным компаниям придётся сократить сроки аренды иностранных самолётов или вовсе отказаться от неё.

Ранее сообщалось, что главы семи региональных авиакомпаний предупредили премьер-министра РФ Михаила Мишустина о рисках закрытия малых аэропортов и сокращения рейсов. По их мнению, это может произойти из-за отсутствия средств на модернизацию площадок и ужесточения мер транспортной безопасности к посадочным площадкам.