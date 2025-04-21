Атаки ВСУ, провал «контрнаступа»: обстановка на фронтах СВО утром 21 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Российские войска продолжают наступление по ряду направлений спецоперации. Что об этом известно утром 21 апреля, кто провалил контрнаступление, как ВС РФ отбивали атаки ВСУ?

Обстановка на фронтах СВО утром 21 апреля, провал контрнаступления

Вооруженные силы России уничтожили бронетехнику ВСУ у Купянска, видео с боевыми действиями показал канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Боевые машины ВСУ были отправлены в контрнаступление на Харьковском направлении. Как рассказали авторы, военнослужащие ВС России из группировки войск «Запад» приступили к отражению атаки ВСУ в ночь с 18 на 19 апреля. Неприятель посылал в атаку бронетехнику и элитных штурмовиков ГУР. При уничтожении сил неприятеля российские бойцы активно использовали FPV-дроны на оптоволокне.

На видео видны моменты поражения вражеской техники российскими беспилотниками. Так, во время ночной операции был поражен танк, оснащенный специальной защитной сеткой. В светлое время суток была уничтожена боевая машина ВСУ, дрон влетел прямо в открытую заднюю дверь.

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Telegram-канал WarGonzo сообщает, что на Донецком фронте продолжаются бои на Богатырском направлении, где ВС РФ продолжают расширять зону своего контроля.

«ВСУ стремятся перехватить инициативу, периодически проводя контратаки. Встречные бои продолжаются на нескольких участках Покровского направления, огромное количество дронов противника серьезно мешает продвижению российских войск. Тяжелые бои идут в районе Зверево, Котлино и Шевченко», — говорится в публикации.

В Курской области без существенных изменений, под контролем ВСУ остается единственный населенный пункт — Горналь. Также российские войска продолжают развивать наступление в Сумской области.

В Белгородской области за прошедшие сутки уничтожено несколько групп противника, пытавшихся проникнуть на территорию Белгородчины. Серьезных изменений в ЛБС не фиксируется. ВС РФ ведут бои в Поповке и в районе Демидовки.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости ВС РФ в зоне СВО

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВСУ за время перемирия совершили 19 обстрелов приграничных районов Брянской, Курской и Белгородской областей, заявили в Минобороны. Всего зафиксировано 4900 нарушений режима перемирия со стороны Вооруженных сил Украины. В ведомстве добавили, что с окончанием действия перемирия ВС РФ продолжили проведение специальной военной операции.

Потери ВСУ до начала пасхального перемирия составили 155 военных на Курском направлении, сообщили в МО. Всего за время боевых действий в Курской области украинские войска потеряли более 75 тысяч военнослужащих.

Пасхальное перемирие в зоне СВО показало добрую волю России к миру, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, с человеческой точки зрения эта инициатива позволила людям отпраздновать Пасху. При этом он добавил, что с военной точки зрения перемирие дало возможность военным спокойно забрать убитых и раненых с поля боя, а также провести ротацию солдат.

«С политической точки зрения оно показало добрую волю России к миру», — написал Марков.

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