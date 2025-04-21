«Показало добрую волю»: Марков оценил итоги пасхального перемирия Марков: пасхальное перемирие показало добрую волю России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Пасхальное перемирие в зоне спецоперации показало добрую волю России к миру, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, с человеческой точки зрения эта инициатива позволила людям отпраздновать Пасху. При этом он добавил, что с военной точки зрения перемирие дало возможность военным спокойно забрать убитых и раненых с поля боя, а также провести ротацию солдат.

С политической точки зрения оно показало добрую волю России к миру, — написал Марков.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины нарушили пасхальное перемирие в ЛНР и ДНР. Он уточнил, что ВСУ обстреляли пригород Кременной. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

До этого военкор Евгений Поддубный информировал, что ВСУ после начала пасхального перемирия направили в атаку на позиции российских десантников колумбийских наемников. По его словам, бойцы ВС РФ дали противнику отпор. Минобороны России не дало комментариев по поводу этих сведений.

Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля в ходе совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Хотя глава государства и выразил надежду на соблюдение перемирия Киевом, он призвал быть готовыми к возможным нарушениям режима и к провокациям противника.