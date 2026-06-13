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13 июня 2026 в 14:30

Арбузный мармелад без желатина: рубиновые ломтики с приятной кислинкой. Натуральный и без химии

Фото: D-NEWS.ru
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Беру арбузную мякоть, сахар и пектин — и за 10 минут варю яркий, ароматный мармелад без желатина. Получается обалденная вкуснятина: рубиново-розовые, упругие ломтики с насыщенным арбузным вкусом и легкой кислинкой — как кусочек лета, застывший в сладости. Никакой возни, только натуральные ингредиенты.

Для приготовления вам понадобится: 500 г арбузной мякоти (без корок и семечек), 400 г сахара, 1 пакетик пектина (20 г) или 1 ч. л. агар-агара, 1 ст. л. лимонного сока. Арбузную мякоть пробейте блендером в пюре, процедите через сито. В сотейнике смешайте пюре с половиной сахара и пектином, размешайте. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения. Всыпьте оставшийся сахар и лимонный сок, варите 5–7 минут, постоянно помешивая, до загустения (капля на блюдце не должна растекаться). Разлейте горячую массу в смазанную маслом форму или силиконовые формочки. Оставьте застывать при комнатной температуре на 2–3 часа. Затем нарежьте кубиками и обваляйте в сахарной пудре или кокосовой стружке. Храните в герметичной банке в холодильнике.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот арбузный мармелад без желатина. Даже те, кто не любит арбузы, просили добавки. Кстати, вместо пектина можно взять агар-агар — мармелад будет более упругим. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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