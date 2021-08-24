Андрею Пивоварову удалось напечатать предвыборную рекламу

Типография в Москве начала печатать баннеры кандидата в Госдуму от «Яблока» Андрея Пивоварова. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель федерального штаба выборов в ГД партии Григорий Гришин. Ранее команда политика жаловалась, что аккредитованные организации отказываются печатать рекламные материалы.

Изначально ни одна типография не соглашалась печатать агитационные материалы. Некоторые организации опасались слов «политзаключённый» и «тюрьма», другие говорили, что «хотят проработать до конца выборов», одна организация хотела согласовать заказ с ЦИК.

Мы исполняем закон, какой он есть (при печати агитации. — NEWS.ru). Законодательство становится всё более репрессивным, и туда вводятся абсурдные нормы, — подчеркнул он.

Гришин назвал происходящее безобразием и беспределом, который будет сохраняться, пока сохраняется действующая власть.

Пивоваров — зарегистрированный кандидат в Госдуму, который баллотируется по спискам партии «Яблоко». Его обвиняют по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). Активиста задержали 31 мая в аэропорту Пулково и доставили в СКР для допроса по делу об участии в нежелательной организации — «Открытой России» (британская НПО Open Russia Civic Movement признана российскими властями нежелательной организацией), а также о пропаже донатов, отправленных Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом и запрещённой экстремистской организацией) Алексея Навального. Для этого силовики остановили вылет самолёта, направлявшегося в Варшаву.

Адвокат Пивоварова Александр Валявский рассказывал, что дело было возбуждено из-за поста в соцсети Facebook, который был написан год назад. Юрист считает, что возбуждение дела связано с намерением Пивоварова баллотироваться в Государственную думу.

«Открытая Россия» объявила о самоликвидации 27 мая. По словам Пивоварова, такое решение было принято, чтобы защитить сотрудников от преследования.