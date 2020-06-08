Алексей Навальный анонсировал митинг в Москве

https://static.news.ru/photo/8c953374-a987-11ea-b7cf-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный заявил о возможности проведения митинга против обнуления сроков президента РФ Владимира Путина 27 июня.

Об этом он написал в своём Twitter. По его словам, после отмены в Москве ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса, в столице 24 июня пройдёт парад Победы. По его мнению, это значит, что проведение массового митинга также станет возможным.

Значит, в субботу 27 июня мы все сможем встретиться на митинге против обнуления сроков Путина? — написал Навальный.

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8 июня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, будет отменён режим самоизоляции и пропускная система. Также будет снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеканал Russia Today предъявил Алексею Навальному, Любови Соболь и редакции издания Znak.com иск о защите деловой репутации.