Общество

Алексей Навальный анонсировал митинг в Москве

15:49, 08 июня 2020 53
Алексей Навальный Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оппозиционер Алексей Навальный заявил о возможности проведения митинга против обнуления сроков президента РФ Владимира Путина 27 июня.

Об этом он написал в своём Twitter. По его словам, после отмены в Москве ограничений, введённых на фоне пандемии коронавируса, в столице 24 июня пройдёт парад Победы. По его мнению, это значит, что проведение массового митинга также станет возможным.

Значит, в субботу 27 июня мы все сможем встретиться на митинге против обнуления сроков Путина? — написал Навальный.

8 июня мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил отмену ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, с 9 июня 2020 года. В частности, будет отменён режим самоизоляции и пропускная система. Также будет снят график прогулок. Салоны красоты, парикмахерские, фотоателье и ветеринарные клиники смогут возобновить свою работу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеканал Russia Today предъявил Алексею Навальному, Любови Соболь и редакции издания Znak.com иск о защите деловой репутации.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях