https://static.news.ru/photo/c12f5fa0-19be-11ea-972f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Митинги и сходы в защиту здравоохранения от оптимизации и урезания бюджетного финансирования проходят в российских городах. В Москве на сходе в парке «Сокольники» собрались около ста человек, а в небольшом городе под Пермью на улицы вышло в несколько раз больше.

Сейчас власти занимаются тем, что просто уничтожают здравоохранение, — приводит «Эхо Москвы» выступление лидера движения «Гражданская солидарность» Георгия Фёдорова.

Активист добавил, что весной 2020 года движение собирается организовать несколько протестных выступлений против оптимизации системы здравоохранения властями РФ.

В городе Чайковский Пермского края около 300 человек пришли на митинг против оптимизации детской и взрослой больниц, сообщает профсоюз «Альянс Врачей».

Как писал NEWS.ru, ранее президент общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин обвинил Минздрав РФ в провале кадровой политики. Он заявил, что данную проблему невозможно решить с действующим руководством ведомства.

В конце ноября возле здания Минздрава прошли одиночные пикеты против оптимизации отрасли.