Академик РАН объяснил особый сценарий с коронавирусом в РФ

https://static.news.ru/photo/04e3be12-8819-11ea-82fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с коронавирусом в России развивается по особому сценарию. Об этом заявил академик РАН, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов. По его словам, она отличается низкой заболеваемостью и низкой смертностью.

Учёный-вирусолог в интервью «Собеседнику» назвал два других сценария. Негативный сложился в Италии и США, где большая смертность, а оптимистичный — в Китае и Южной Корее. Там сразу приняли строгие меры и получили быстрый эффект.

Причиной же особого сценария развития эпидемии COVID-19 в России Ершов считает обязательные прививки БЦЖ против туберкулеза новорождённым и опыт санитарно-эпидемиологических служб.

Эпидемии всегда были бичом СССР, начиная с таёжного энцефалита и холеры, затем — крымской геморрагической лихорадки и т.д. Вот и сейчас врачи быстро наладили диагностику, разгрузили больницы, — отметил вирусолог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медик объяснил, почему среди заболевших коронавирусом в тяжёлой форме становится всё больше молодых. Причиной является поздняя обращаемость таких пациентов к врачам. Явной же тенденции к заболеваемости среди молодых нет, считает главврач Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Сергей Переходов.