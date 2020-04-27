Академик РАН объяснил особый сценарий с коронавирусом в РФ

Ситуация с коронавирусом в России развивается по особому сценарию. Об этом заявил академик РАН, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов. По его словам, она отличается низкой заболеваемостью и низкой смертностью.
Учёный-вирусолог в интервью «Собеседнику»
Причиной же особого сценария развития эпидемии COVID-19 в России Ершов считает обязательные прививки БЦЖ против туберкулеза новорождённым и опыт санитарно-эпидемиологических служб.
Эпидемии всегда были бичом СССР, начиная с таёжного энцефалита и холеры, затем — крымской геморрагической лихорадки и т.д. Вот и сейчас врачи быстро наладили диагностику, разгрузили больницы, — отметил вирусолог.
Ранее NEWS.ru сообщал, что медик объяснил, почему среди заболевших коронавирусом в тяжёлой форме становится всё больше молодых. Причиной является поздняя обращаемость таких пациентов к врачам. Явной же тенденции к заболеваемости среди молодых нет, считает главврач Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» Сергей Переходов.
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