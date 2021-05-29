Air France отправила рейс в Москву после трёхдневного перерыва

https://static.news.ru/photo/b6e300c0-c060-11eb-b91c-96000091f725_660.jpg Фото: Vincent Isore via www.imago-imag/GLOBAL LOOK PRESS

Авиакомпания Air France возобновила выполнение рейсов из Парижа в Москву после трёхдневного перерыва. Источник в аэропорту Шарль де Голль рассказал об этом ТАСС.

Собеседник агентства констатировал , что самолёт авиакомпании уже вылетел. Три последних дня пассажиров Air France из столицы Франции в Москву перевозил «Аэрофлот».

Air France отменила рейсы Париж — Москва 26, 27 и 28 мая. В авиакомпании пояснили, что решение вызвано техническими причинами, связанными с отказом российской стороны одобрить план полёта в обход воздушного пространства Белоруссии.

Причиной отказа от полётов над Белоруссией европейских авиакомпаний стало решение Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). Оно принято до окончания международного расследования инцидента с приземлением самолёта Ryanair в Минске 23 мая, в результате которого был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Ранее Турция заблокировала заявление НАТО, в котором говорилось о «практических действиях» в отношении Белоруссии после инцидента с рейсом Ryanair.