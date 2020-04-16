Адвокат сообщил, что дело Вершинина не связано с делом Абызова

https://static.news.ru/photo/d97bbc4a-8023-11ea-81f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственные действия с задержанным в Москве адвокатом Александром Вершининым не связаны с делом бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщил адвокат Александр Аснис.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что Вершинин задержан по подозрению в мошенничестве. Ранее он выступал адвокатом Абызова. Кроме того, Вершинин принимал участие в защите экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева в начале следствия. Также он представлял интересы майора милиции Дениса Евсюкова и бизнесмена Владимира Тюрина.

Следственные действия, которые проводятся с адвокатом Вершининым, никак не связаны с делом Михаила Абызова, — цитирует ТАСС Асниса.

Абызов был арестован весной 2019 года. По версии следствия, он, Степанов и ещё ряд лиц мошенническим путём похитили 4 млрд рублей у двух энергетических компаний в Новосибирской области.

Ранее NEWS.ru писал, что Абызову продлили арест на срок свыше года. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следствия. Вместе с ним арест на тот же срок продлили и другим фигурантам дела — Сергею Ильичёву, Максиму Русакову, Галине Фрайденберг, Николаю Степанову и Александру Пелипасову.