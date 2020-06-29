Адвокат семьи Ещенко: историк Соколов хочет опорочить свою жертву

https://static.news.ru/photo/ba7982ba-ba38-11ea-a97e-fa163e074e61_660.jpg Олег Соколов Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Адвокат семьи Анастасии Ещенко в деле бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова считает, что подсудимый пытается переложить вину на погибшую. Соответствующее заявление было сделано по итогам судебного заседания, состоявшегося в понедельник в Санкт-Петербургском городском суде.

По словам адвоката семьи Ещенко, Александры Бакшеевой, экс-доцент Соколов пытается переложить вину на убитую.

Для меня очевидно, что линия № 1 защиты Соколова — это опорочить жертву в глазах общественности и показать какое-то аморальное поведение, что действительности не соответствует, — подчеркнула адвокат, слова которой приводят «Невские новости».

Как ранее сообщал NEWS.ru, историк Олег Соколов, убивший и впоследствии расчленивший аспирантку Анастасию Ещенко, в ходе судебного заседания начал кричать на сотрудников арбитража. Он потребовал опубликовать его переписку с погибшей ввиду того, что в чатах в социальных сетях отражено негативное отношение пострадавшей к нему. По мнению бывшего доцента СПбГУ, если переписку не обнародуют — это будет подтверждать тот факт, что суд встал на сторону обвинения и действует под давлением прессы.

В этих доказательствах видно, что делала пострадавшая, какими страшными оскорблениями она употребляла, какие страшные вещи она мне писала, как она оскорбляла моих детей. Если это сокрыть от людей, тогда будет нарушено правосудие, — заявил подсудимый в ходе судебного заседания.

В свою очередь адвокат Бакшеева заверила, что в этих «доказательствах» нет ничего существенного. Тем не менее, семья потерпевшей не хотела бы допустить возможность утечки личных фотографий Анастасии Ещенко. Кроме того, адвокат подала заявление в прокуратуру из-за утечки видеозаписи, на кадрах которой запечатлена ссора погибшей с Олегом Соколовым.

Историка Соколова обвиняют в умышленном убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были любовные отношения. Так, экс-доцент СПбГУ застрелил девушку на почве ревности, расчленил её тело и пошёл топить в Мойке, где и был схвачен полицейскими.

Как ранее писал NEWS.ru, Соколов, убивая возлюбленную-аспирантку, выстрелил ей в глаз, стал душить и добил тремя пулями. Такие подробности жёсткой расправы 63-летнего историка над своей юной жертвой зачитала в суде прокурор.