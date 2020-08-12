Адвокат рассказал, как болезнь Ефремова может повлиять на приговор

https://static.news.ru/photo/52f58c08-dc2d-11ea-9f52-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Александр Почуев заявил, что состояние здоровья актёра Михаила Ефремова может отразиться на исполнении приговора, поскольку это является аргументом, который учитывается при назначении наказания.

Существует перечень тяжёлых заболеваний, исключающий нахождение под стражей, — цитирует Почуева РИА Новости.

Ефремову стало плохо 11 августа по дороге в Пресненский суд, он был госпитализирован. Ему поставлен предварительный диагноз «инсульт». Заседание суда перенесли на 12 августа.

По словам Почуева, возможное заболевание Ефремова может затянуть дело, ведь артисту не удастся участвовать в заседаниях суда. Однако инцидент с артистом, которому стало плохо около суда, не обязательно приведёт к тому, что подсудимый избежит наказания, его исполнение могут перенести до полного выздоровления Ефремова.

Говорить о том, что это способ защиты, я бы не стал, поскольку состояние Ефремова — очевидное следствие эмоционального и психологического напряжения, ставшего результатом травли, — добавил Почуев.

ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади Москвы 8 июня. Находясь за рулём Jeep Grand Cherokee, актёр выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Его водитель Сергей Захаров позже умер в больнице. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёру грозит до 12 лет тюрьмы. Вину в ДТП он не признаёт, так как «ничего не помнит».

Ранее NEWS.ru сообщал, что к ухудшению состояния здоровья Михаила Ефремова, которого прямо из здания суда увезла скорая помощь, могли привести алкоголь, стресс и недостаток сна. Об этом заявил профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии Медицинского университета имени Сеченова Филипп Копылов. По его словам, все эти факторы могли спровоцировать инсульт. Эксперт добавил, что в случаях, когда речь идёт о временном нарушении кровообращения в мозге, пациент может вернуться в нормальное состояние.