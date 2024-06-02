Адвокат объяснил, что грозит авиакомпании за смерть кошки на борту самолета Адвокат Багатурия: Utair должна выплатить компенсацию хозяевам за гибель кошки

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Хозяева кошки по кличке Маруся, которая умерла на борту самолета авиакомпании Utair, могут потребовать компенсацию за причинение морального и материального вреда в суде, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Он пояснил, что согласно гражданскому законодательству РФ, любое домашнее животное является имуществом.

По законодательству любое домашнее животное или скотина является имуществом. Поэтому владельцы кошки, которая умерла на борту самолета, могут подать гражданский иск против компании. И если они докажут, что кошка погибла по причине халатности сотрудников авиакомпании, либо по иным причинам, связанным с перелетом, которые зависели от сотрудников компании, то суд может присудить им компенсацию материального и морального вреда за погибшее животное, — сказал Багатурия.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что на борту самолета авиакомпании Utair, летевшего из Москвы в Турцию, погибла кошка. Из-за жары в салоне самолёта и недостатка воздуха животное не пережило перелет. В сообщении отмечается, что бортпроводники никак не реагировали на просьбы пассажиров о помощи, а после приземления сотрудники аэропорта забрали тело животного у владельцев.

До этого в МЧС России сообщили, что при пожаре в приюте для животных в Южно-Сахалинске погибла одна кошка. При этом из горящего здания удалось вывести 304 собаки и 55 кошек. По данным ведомства, возгорание было полностью ликвидировано.