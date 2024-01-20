Кошка погибла при пожаре в сахалинском приюте для животных

Фото: МЧС РФ

При пожаре в приюте для животных в Южно-Сахалинске погибла одна кошка, сообщили в МЧС России. При этом из горящего здания удалось вывести 304 собаки и 55 кошек. По данным ведомства, возгорание полностью ликвидировано.

Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в приюте для животных. Из горящего здания спасены 304 собаки и 55 кошек. К сожалению, одна кошка погибла, — говорится в сообщении.

Пожар в приюте для животных «Пес и кот» произошел в субботу, 20 января. По информации спасателей, пламя распространилось на площади 800 кв. м. Также в мэрии города уточнили, что десятки горожан оказали помощь организации. Некоторые местные жители забрали животных к себе. На месте происшествия также работают ветеринарные врачи.

Накануне стало известно, что в Приморье на поезде привезли 12 бездомных собак из Бурятии, чтобы спасти их от эвтаназии. Волонтер приюта «Балто» Ольга Довгенко рассказала, что о вывозе договаривались с зоозащитниками в республике и искали проводников, чтобы они сопровождали животных.

Волонтер объяснила, что первыми под эвтаназию попали бы истощенные собаки, с болезнями, поражением кожных покровов. По словам женщины, одна собака даже не могла выйти из клетки размером метр на метр, в которой ее держали взаперти больше месяца.