Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста

https://static.news.ru/photo/82e29d7c-1830-11eb-ade0-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат осуждённого за смертельное ДТП в центре Москвы артиста Михаила Ефремова Пётр Хархорин рассказал о состоянии своего подзащитного, которого вскоре ожидает этапирование в колонию.

Изначально по решению суда актёр получил восемь лет заключения. Однако на прошлой неделе Ефремову сократили срок пребывания в местах лишения свободы до 7,5 лет колонии общего режима.

Адвокат артиста считает этот приговор несправедливым. Хархорин 27 октября сообщил, что накануне они виделись с Ефремовым и общались, по большей степени, на тему кассационных жалоб.

Михаил Олегович не опускает рук, он в твёрдом уме, конструктивен, прекрасно всё оценивает и понимает, он высказывает своё мнение однозначно. Он, как и мы, считает, что назначенное ему наказание не соответствует принципам справедливости, — цитирует юриста РИА Новости.

Михаил Ефремов, находясь за рулём в нетрезвом состоянии, 8 июня в центре Москвы выехал на встречную полосу и на большой скорости врезался в курьерский автомобиль. Водитель-курьер был госпитализирован с тяжёлыми травмами и вскоре скончался в больнице.

До объявления приговора Ефремов находился под домашним арестом. Из дома он опубликовал видео, на котором признал себя виноватым и попросил прощения у семьи погибшего, говоря о желании искупить свою вину. Позднее общественность была шокирована, когда в суде актёр отказался считать себя виновником происшествия. Суд приговорил его к восьми годам заключения. Ефремов после этого посетовал, что если бы не действия его экс-адвоката Эльмана Пашаева, решение могло бы быть мягче.

Как передавал NEWS.ru, экс-адвокат Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП Андрей Алёшкин опубликовал проект письма актёра в адрес семьи погибшего Сергея Захарова.