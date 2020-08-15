Адвокат Ефремова назвал условие для участия актёра в заседании 18 августа

https://static.news.ru/photo/72fbb412-df04-11ea-a463-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов примет участие в заседании Пресненского суда Москвы, на котором может состояться его допрос по делу о ДТП, если ему позволит состояние здоровья. Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев.

Вероятнее всего, да <...> будет участвовать в заседании 18 августа. Это зависит от его состояния здоровья. Если оно будет хотя бы как сегодня, то Ефремов будет в суде, — сообщил ТАСС юрист.

Он добавил, что пока не знает, какой диагноз врачи поставили его клиенту.

Ранее заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Центра эндохирургии и литотрипсии Автандил Бабунашвили заявил, что быстрая выписка актёра Михаила Ефремова из Боткинской больницы, куда он был госпитализирован с подозрением на инсульт, может объясняться лёгким течением болезни. По словам эксперта, при быстром восстановлении суженной артерии пациент может быть выписан уже через день. Однако в более серьёзных случаях госпитализация может затянуться и на месяц. Сужение и перекрытие сосудов могут привести к последствиям, которые потребуют длительного лечения.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП, Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Там артисту был поставлен диагноз «инсульт». 15 августа стало известно, что актёра выписали.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей, писал NEWS.ru.