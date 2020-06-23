Адвокат: Ефремова лишат водительских прав, но не пожизненно

https://static.news.ru/photo/ff6ae698-b529-11ea-b73d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: АГН «Москва»

У устроившего смертельную аварию в центре Москвы актёра Михаила Ефремова отберут водительское удостоверение, но на время. Об этом рассказал правозащитник артиста Эльман Пашаев.

Однако информацию о том, что у артиста хронический алкоголизм, он опроверг.

Ефремов будет лишён прав, но не пожизненно, а на некоторое время. Это будет сделано по решению суда из-за того, что мой подзащитный совершил ДТП в пьяном виде, чего он не отрицает. Касаемо хронического алкоголизма Ефремова, то не знаю, кто и зачем распространяет такие сведения. Видимо, это связано с желанием привлечь внимание к себе за счёт громкого дела, — приводит слова Пашаева ТАСС.

До этого актёр прошёл судебную медицинскую экспертизу, подтвердившую его вменяемость. При этом в ходе исследований Ефремов признался, что употребляет алкоголь и наркотики.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест. По делу о наркотиках актёр проходит в качестве свидетеля.

Как писал NEWS.ru, создатели сериала «Вампиры средней полосы», в котором одну из главных ролей играет Михаил Ефремов, не принимали решения о замене артиста. Таким образом они опровергли сообщения о том, что картину снимут без актёра.