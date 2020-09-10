Адвокат Ефремова доволен своей работой на процессе

https://static.news.ru/photo/38e0bc90-f373-11ea-90c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат осуждённого на 8 лет актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о своей работе на процессе по этому делу. Он остался доволен собственными действиями.

По его словам, артиста ещё могут оправдать. Существуют основания для такого решения суда высшей инстанции, сказал он в интервью «Москва 24».

Я удовлетворён своей работой. А по поводу результата: у нас основная надежда — кассационная инстанция, — подчеркнул он.

Ранее Пашаев сообщил, что его работа с подзащитным закончилась после приговора. Вместе с тем, пояснил адвокат, подавать апелляционную жалобу как защитник Ефремова на судебном процессе должен именно он. По его словам, «развёрнутая жалоба» будет подана в Мосгорсуд через два дня.

Пресненский суд Москвы 8 сентября приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его права управления автомобилем на три года. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он должен провести 7 лет и 10,5 месяца. Также одному из сыновей погибшего присуждена компенсация в размере 800 тысяч рублей. Остальные участники процесса финансовых претензий не выдвигали, оценив моральный ущерб в символический рубль.

На следующий день стало известно, что семья Ефремова занялась поисками нового защитника для него. Сам актёр заявил, что Пашаев ни в коем случае не будет представлять его во время апелляции.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании он всё-таки сделал признательное заявление, писал NEWS.ru.