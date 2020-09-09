Актёр Ефремов снова отказался от своего адвоката

https://static.news.ru/photo/c812022c-f281-11ea-aeb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, признанный виновным в совершении смертельного ДТП в центре Москвы и приговорённый к восьми годам лишения свободы, отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии столицы Марина Литвинович.

Ефремов нам сказал, что отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Артист дал нам понять, что недоволен работой, которую проделал Пашаев, — цитирует РИА Новости правозащитницу.

По её словам, в данное время родственники Ефремова ищут нового адвоката.

Сам защитник опроверг информацию о новом отказе актёра от его услуг. Эльман Пашаев заявил изданию «Подъём», что сейчас работает над апелляцией.

Это глупость. Я готовлю апелляцию. Времени очень мало, — сказал адвокат.

Ранее актёр уже отказывался от услуг Пашаева. Своё решение он объяснил тем, что к нему относятся предвзято, поэтому защитник будет выполнять функцию консультанта.

Актёр Михаил Ефремов 8 сентября получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7 300 000 рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно, писал NEWS.ru.