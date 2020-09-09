Пашаев объявил о завершении работы с Ефремовым

https://static.news.ru/photo/1f7cb17c-f338-11ea-8b22-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Эльман Пашаев, представлявший в суде интересы актёра Михаила Ефремова, осуждённого на восемь лет за совершение смертельного ДТП в центре Москвы, сообщил, что его работа с подзащитным закончилась после приговора.

Продолжится ли она дальше, предстоит определить самому Ефремову, добавил он.

У нас с ним был договор, он закончился после приговора. Это право Ефремова решать, будем ли мы вместе работать дальше или он будет искать другого адвоката, — цитирует Пашаева ТАСС.

Вместе с тем, пояснил адвокат, подавать апелляционную жалобу как защитник Ефремова на судебном процессе должен именно он. По его словам, «развёрнутая жалоба» будет подана в Мосгорсуд через два дня.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.

В момент аварии Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств.

Актёр сначала признал вину, потом отказался от этого, заявив, что не помнит, был ли за рулём. Однако на последнем заседании он всё-таки сделал признательное заявление.

Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его права управления автомобилем на три года. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он должен провести 7 лет и 10,5 месяца. Также одному из сыновей погибшего присуждена компенсация в размере 800 тысяч рублей. Остальные участники процесса финансовых претензий не выдвигали, оценив моральный ущерб в символический рубль.

Как писал NEWS.ru, 9 сентября стало известно, что семья Ефремова занялась поисками нового защитника для него. Сам актёр заявил, что его Пашаев ни в коем случае не будет представлять его во время апелляции.