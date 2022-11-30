«70% потерь ВСУ санитарные»: эксперт рассказал о грозящей Украине эпидемии Военный эксперт Матвийчук заявил, что 70% потерь в рядах ВСУ связаны с болезнями военнослужащих

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Большое количество украинских военнослужащих из-за резкой вспышки ОРВИ и различных вирусно-бактериологических заболеваний стали терять свою боеспособность, поделился с NEWS.ru мнением военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, до 70% потерь бойцов ВСУ происходят из санитарных соображений.

Солдаты массово в следствие резкой вспышки ОРВИ и различных вирусно-бактериологических заболеваний стремительно начали терять свою боеспособность. Я уже молчу, что все они, практически поголовно, переносят грипп. То есть у них сейчас до 70% потерь проходят как санитарные, — сказал собеседник.

Он добавил, что на сегодняшний день ВСУ могут продолжать вести артиллерийскую борьбу из гаубиц M111 1941 года, поскольку западные САУ и гаубицы уничтожены либо требуют серьезного ремонтного обслуживания.

Ранее поставленные на Украину гаубицы и САУ M777, Panzerhaubitze 2000 и CAESAR, помимо того что они были поставлены в небольшом количестве, либо уничтожены, либо требуют серьезного ремонтного обслуживания. Что в свою очередь означает необходимость их транспортировки на ремонтные базы за пределами территории Украины, — подытожил эксперт.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что нанесение ударов ВКС России по железнодорожным узлам на Украине влияет на линию соприкосновения. По его мнению, удары российской армии не дают украинским военным перегруппировываться, вывозить технику для ремонта в тыл и в европейские страны, а также подвозить боеприпасы.