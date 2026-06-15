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15 июня 2026 в 11:00

5 цветов-магнитов для полевок и крыс: приманивают вредителей с большого расстояния

Фото: D-NEWS.ru
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Не знаете, откуда на участке завелись грызуны? Возможно, дело в клумбах. Многие луковичные цветы являются настоящим магнитом для мышей, полевок и крыс, которые любят лакомиться клубнями, богатыми крахмалом и сахарами.

В группу риска попадают самые популярные садовые растения: тюльпаны с их нежными луковицами; ранние крокусы; плотные, мясистые и ароматные луковицы гиацинтов — настоящий деликатес и источник влаги; а также лилии, обладающие особенно привлекательными, крупными и чешуйчатыми клубнями, которые приманивают вредителей с большого расстояния. Даже луковичные виды ирисов, хоть и реже, но также страдают от нашествия полевок.

Если высадить эти растения в большом количестве без должной защиты, участок превращается в постоянную кормовую базу, привлекая не только мелких мышей, но и более крупных крыс, которые могут мигрировать от цветника к овощным грядкам.

Однако решение есть: высаживать луковицы в специальные пластиковые контейнеры или металлические сетки, которые механически преграждают доступ грызунов к подземным кладовым.

Ранее был назван цветок, который не ест тля, не берет мучнистая роса, а цветет он розовыми шапками до октября.

Проверено редакцией
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