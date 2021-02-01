26% россиян уверены в «несовместимости» с начальником по знаку зодиака

https://static.news.ru/photo/711ae75c-650b-11eb-87d2-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Четверть россиян верит, что их начальник не подходит им по знаку зодиака. «Несовместимость» они объяснили отсутствием повышения и симпатии друг к другу, а также задержками на работе и желанием начальника их уволить.

Как показало исследование сервиса «Работа.ру», пишут РИА Новости​, ​54% сотрудников не считают важной совместимость своего знака зодиака с начальником. Ещё 6% считают, что у них полная совместимость с руководителем, они проверяли. 14% опрошенных, хоть и верят в такое явление, пока не изучали вопрос совместимости с начальством.

Каждый пятый думает, что несовместим с боссом, но не проверял это. А 6% знают это наверняка после проверки.

14% опрошенных уверены, что руководитель им не подходит по знаку зодиака просто потому, что не нравится им.

Среди начальников лучшими оказались Львы (9%), Весы (8%) и Тельцы (7%). 33% россиян уверены, что лучшей кандидатурой на роль руководителя коллектива станет человек, который вообще не верит в знаки зодиака.

Ранее NEWS.ru писал, что каждый шестой владелец бизнеса обращает внимание на знаки зодиака при найме специалистов. При этом при найме соискателя на руководящую позицию знак зодиака учитывают 75% работодателей.