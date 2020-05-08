13-летняя беременная россиянка решила начать зарабатывать

https://static.news.ru/photo/9d964326-9207-11ea-98ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

13-летняя Дарья Судишникова из Железногорска (Красноярский край) ждёт ребёнка, отцом которого является другой несовершеннолетний. Девочка радуется предстоящему материнству и уже знает, что у неё будет дочь, однако её радость омрачает тяжёлое финансовое положение семьи.

Как передаёт StarHit, Дарья решила зарабатывать на рекламе в социальных сетях, чтобы накопить средства на роды, вещи для ребёнка и мебель. Мать девочки не работает по состоянию здоровья, а доходы отца достаточно скромные.

Родственники от нас отвернулись, как и многие друзья. Работает один папа, но доход не такой большой. И приходится как-то зарабатывать мне, — призналась будущая мать.

Школьница отметила, что её мать будет опекуном внучки, пока Дарье не исполнится 16 лет. Девочка уверена, что справится с воспитанием. Также Дарья считает, что её 10-летний избранник не откажется от исполнения отцовских обязанностей.

Врачи в Железногорске уже отказались принимать роды у школьницы. Девочка собирается произвести дочь на свет в Красноярске.

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