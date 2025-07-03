10 минут и 3 ингредиента — эти ПП-пончики взорвали соцсети, и не зря!

Эти банановые пончики — настоящее спасение, когда хочется сладкого, но нет времени на сложные десерты. Всего три ингредиента, 10 минут — и перед вами ароматные, нежные пончики с насыщенным банановым вкусом. А если обвалять их в сахаре с корицей — получится настоящий праздник!
Ингредиенты:
- банан — 1 шт. (150 г);
- мука — 70 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Приготовление:
- Разомните банан вилкой до однородности.
- Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте.
- Сформируйте небольшие шарики, обжарьте на сухой сковороде 2–3 минуты с каждой стороны.
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