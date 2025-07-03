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03 июля 2025 в 12:12

10 минут и 3 ингредиента — эти ПП-пончики взорвали соцсети, и не зря!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти банановые пончики — настоящее спасение, когда хочется сладкого, но нет времени на сложные десерты. Всего три ингредиента, 10 минут — и перед вами ароматные, нежные пончики с насыщенным банановым вкусом. А если обвалять их в сахаре с корицей — получится настоящий праздник!

Ингредиенты:

  • банан — 1 шт. (150 г);
  • мука — 70 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Разомните банан вилкой до однородности.
  2. Добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте.
  3. Сформируйте небольшие шарики, обжарьте на сухой сковороде 2–3 минуты с каждой стороны.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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