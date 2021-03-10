Звёзды шоу-бизнеса массово скупают жильё в Калининградской области

https://static.news.ru/photo/c6230a66-8236-11eb-a5f1-96000091f725_660.jpg Светлогорск Фото: A.Savin/FAL/commons.wikimedia.org

Звёзды отечественного шоу-бизнеса активно скупают дома и квартиры в Калининградской области. Поселиться у побережья Балтийского моря решили Тина Канделаки, Баста, Александр Васильев.

Канделаки купила квартиру в Светлогорске в комплексе элитных апартаментов рядом с администрацией города. Возле многоэтажных домов вскоре должны появиться спа-центр, бассейн с морской водой, пишет KP.RU. По площади элитные апартаменты сравнимы с трёх- или четырёхкомнатной квартирой.

По словам Канделаки, выбраться во Францию или Испанию вряд ли ей скоро удастся, судя по обстановке с коронавирусом. А к берегу Балтийского моря все дороги открыты.

В этом же доме купил квартиру и рэпер Баста. И скорее всего, в Светлогорске скоро вырастут цены на недвижимость из-за наплыва в регион звёзд. Уже сейчас цена на квартиру в пригороде Калининграда выросла до 150 тысяч рублей за квадратный метр.

В Калининградской области уже обосновались Евгений Гришковец, который купил отреставрированный немецкий особняк на Верхнем озере в областной столице. Несколько квартир в довоенном особняке в Зеленоградске есть у историка моды Александра Васильева. В Светлогорске имеется квартира и у Гарика Сукачёва.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки показала подписчикам свои новые апартаменты в Калининградской области и заявила, что ей очень жаль тех, кто приобрёл недвижимость в европейских странах.