Канделаки похвасталась новой квартирой на берегу Балтийского моря

https://static.news.ru/photo/262510cc-7f52-11eb-aca9-96000091f725_660.jpg Тина Канделаки Фото: .instagram.com/tina_kandelaki

Медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки показала подписчикам свои новые апартаменты в Калининградской области и заявила, что ей очень жаль тех, кто приобрёл недвижимость в европейских странах.

Дорогие обладатели недвижимости во Франции, Италии, Испании. Мне вас очень жаль, вы ещё долго не доедете до своей недвижимости. Это тот случай, когда можно только хвалиться недвижимостью в России. Тепло, красиво, солнышко греет​, — сказала Канделаки в ролике, опубликованном в сторис Instagram.

Квартира расположена на побережье курортного города Светлогорска, как утверждает местный портал «Клопс». Канделаки собирается снова провести летние каникулы в Калининградской области и отметила, что в жилом комплексе, где находится её квартира, скоро откроется бассейн и спа-центр.

Кроме того, Канделаки на днях порадовала подписчиков необычным постом. Первый раз за очень долгое время она опубликовала фотографию с детьми от первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным. 21-летнюю Меланию и 19-летнего Леонтия продюсер назвала своими главными приоритетами в жизни.

Ранее дочь телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова оправдалась перед подписчиками за «женитьбу» на девушке. Поводом для критики стали снимки Лёли в подвенечном платье, которые возмутили Сеть. Звёздная наследница во время фотосессии была не одна, а с девушкой, которая тоже надела свадебное платье, писал NEWS.ru.