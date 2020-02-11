https://static.news.ru/photo/4413db7a-4cc4-11ea-a109-fa163e074e61_660.jpg Сергей Зверев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский стилист Сергей Зверев раскритиковал платье и причёску актрисы Скарлетт Йохансон на 92-й церемонии вручения наград премии «Оскар».

По мнению Зверева, каждый год стилисты Йоханссон пытаются одеть её в платье с выраженной талией, и часто наряд получается неудачным. В 2020 году россиянина смутила «какая-то непонятная сеточка» и не скрытая молния на корсете.

Идёт на «Оскар», а такой хвостик — это пойти на велосипеде покататься и на качелях покачаться, это дома убраться или на даче похлопать коврик, — отозвался Зверев о причёске голливудской актрисы.

Стилист заявил, что оскаровский образ Йоханссон — «в целом какой-то „косяк“».

Как писал NEWS.ru, трансляция «Оскара»-2020 оказалась самой непопулярной в истории. Её аудитория составила 23,6 миллиона человек — на 20% меньше прошлогоднего результата.