Телезрители не увидят Навку на льду в новом сезоне «Ледникового периода»

https://static.news.ru/photo/dc3e8a78-dfcf-11ea-8e99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Татьяна Навка не выйдет на лёд в десятом, юбилейном сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период». При этом все остальные наставники останутся прежними.

Впрочем, как сообщает «Экспресс Газета» звезда фигурного катания и супруга пресс-секретаря президента России участие в проекте всё-таки примет. Однако в каком качестве, пока неизвестно.

Тем временем поклонники фигуристки обсуждают версии таких перемен. Некоторые предположили, что это из-за беременности, которую Навка тщательно скрывает, ретушируя снимки в соцсетях.

Тем временем участники нового сезона уже начали подготовку. На льду будут блистать Ольга Бузова, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Влад Соколовский, Надежда Михалкова и многие другие. В шоу примут участие 11 пар профессиональных спортсменов и звёзд.

Ранее, как писал NEWS.ru, Илья Авербух рассказал, что шоу вернётся к классическому формату, близкому по духу к самому первому сезону. На тренировках фигуристу помогают Максим Савицкий, Елена Масленникова и другие профессионалы. Они показывают участникам элементы и дают советы по технике и подготовке программы.