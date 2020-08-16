Телезрители не увидят Навку на льду в новом сезоне «Ледникового периода»

Фигуристка Татьяна Навка не выйдет на лёд в десятом, юбилейном сезоне телевизионного шоу «Ледниковый период». При этом все остальные наставники останутся прежними.
Впрочем, как
Тем временем поклонники фигуристки обсуждают версии таких перемен. Некоторые предположили, что это из-за беременности, которую Навка тщательно скрывает, ретушируя снимки в соцсетях.
Тем временем участники нового сезона уже начали подготовку. На льду будут блистать Ольга Бузова, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Влад Соколовский, Надежда Михалкова и многие другие. В шоу примут участие 11 пар профессиональных спортсменов и звёзд.
Ранее, как писал NEWS.ru, Илья Авербух рассказал, что шоу вернётся к классическому формату, близкому по духу к самому первому сезону. На тренировках фигуристу помогают Максим Савицкий, Елена Масленникова и другие профессионалы. Они показывают участникам элементы и дают советы по технике и подготовке программы.
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