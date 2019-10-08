Фото: sezhukov/instagram.com

Американский актёр Брэдли Купер попал в объектив папарацци в Нью-Йорке. Поклонники артиста в социальных сетях отметили плохую физическую форму, в которой он находится.

Некоторые комментаторы отметили, что до такого состояния мужчину довели отцовство и развод. Снимок был сделан после того, как Купер отвёл свою дочь Лею на игру «Филадельфия Иглз» против «Нью-Йорк Джетс»....