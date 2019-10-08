Музыкант Сергей Жуков поздравил с днём рождения свою супругу Регину Бурд. Он сопроводил слова её фотографией без одежды.
Артист написал для жены стихотворение, в котором признался в любви.
Уже утро. Пора просыпаться. / В волосах твоих солнце искрит. / Я тобой не могу надышаться, / Так и манишь к себе, как магнит, — опубликовал он в
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Уже утро. Пора просыпаться. В волосах твоих солнце искрит. Я тобой не могу надышаться, Так и манишь к себе, как магнит Как мальчишка волнуюсь, не скрою, Хоть и вместе с тобой много лет. Я все утро любуюсь тобою, На кровать положив свой букет Ты всегда для меня совершенна. Бог тобою меня наградил. Даже там, где то в новой вселенной, Я бы снова Тебя полюбил...Мне с тобой так тепло и уютно, За окном: море, солнце, покой... И мечтаю я каждое утро Просыпаться в обнимку с тобой! Любимая, Региночка @burdregina С днем рождения, малыш!
Ранее News.ru писал, что сын первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Никита Шефир возмутил пользователей Сети публикацией фотографии в Instagram. На снимке молодой человек был запечатлён в фартуке с надписью Sex machine и прикреплённым к нему огромным искусственным пенисом.
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