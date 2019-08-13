https://static.news.ru/photo/a5577440-bddc-11e9-9b7c-fa163e074e61_660.jpg Дженнифер Лопес и Алекс Родригес Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Певица Дженнифер Лопес впервые за семь лет приехала в Россию и дала концерты в честь своего 50-летия в Москве и Санкт-Петербурге. Во время выступления исполнительницы в Северной столице её супруга, бейсболиста Алекса Родригеса ограбили.

Спортсмен сопровождал Лопес в начале тура. Однако после Израиля ему пришлось вернуться в США из-за работы. Родригес отправился в Сан-Франциско, где после бейсбольного матча стал жертвой преступников. Пока он ужинал в одном из ресторанов, неизвестные проникли в его автомобиль и похитили ювелирные изделия, фотоаппарат, ноутбук и другие гаджеты.

Расследованием преступления уже занимается местная полиция, передаёт teleprogramma.pro .

Ранее News.ru писал, что несколько человек из гастрольного коллектива Дженнифер Лопес устроили драку с двумя россиянами в одном из отелей Санкт-Петербурга. Конфликт произошёл после того, как постояльцы попытались пройти в свой номер по проходу, полностью занятому багажом и приближёнными американской певицы.