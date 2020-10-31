Жена Газманова исполнила свою мечту

https://static.news.ru/photo/a01f21da-1b64-11eb-8534-fa163e074e61_660.jpg Марина и Олег Газмановы Фото: marinagazmanova/instagram.com

Недавно супруга певца Олега Газманова Марина Муравьёва-Газманова завела аккаунт в Instagram и начала делиться с аудиторией событиями из своей жизни. Оказалось, что у возлюбленной артиста была давняя мечта, которую ей удалось реализовать.

Марина Газманова рассказала, что ей всегда хотелось освоить гончарное мастерство и на днях она побывала в мастерской, где своими руками создала глиняную посуду. Женщина отметила, что теперь в списке её желаний «прибавилась ещё одна галочка».

Не знаю, как так случилось, я ни разу не лепила на гончарном круге, а хотела давно, как только посмотрела фильм «Приведение», где Деми Мур медитирует с глиной... И вот этот час, даже, точнее, два часа настали и в моей жизни, — написала Муравьёва-Газманова.

Марина и Олег Газмановы женаты уже более 17 лет и воспитывают двоих детей — Филиппа и Марианну. 22-летний Филипп — сын Марины от предыдущего брака. Сейчас молодой человек активно строит карьеру в модельном бизнесе. От предыдущих отношений у Газманова тоже есть сын. Родион Газманов занимается бизнесом и музыкой.

Как писал NEWS.ru, ранее Газманов поделился с подписчиками совместным фото с отдыха со своим пасынком Филиппом.