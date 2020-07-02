Жена Эрнста удивила фанатов необычным образом русской красавицы

https://static.news.ru/photo/adbda9d2-bcf1-11ea-b61a-fa163e074e61_660.jpg Софья Эрнст Фото: sofyapavlovna/instagram.com

Жена Константина Эрнста Софья удивила поклонников необычным образом русской красавицы. Неделю назад она получила престижную премию и приняла участие в съёмках для одного из журналов.

Для этих съёмок актриса и создала себе новый образ, а фотографом ввиду режима самоизоляции стала мама супруги директора Первого канала. По словам самой Софьи, фотография вышла «просто шикарная», ею она поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

Всё онлайн теперь, но забирать собаку призовую отказалась удалённо. Приеду за ней лично. Красоту наводила сама. Красилась сама, причёска — её нет, серьги собственные, — расписала съёмку актриса.

Пользователи тут же по достоинству оценили снимок и выразили восхищение благородной красотой актрисы. Они назвали Софью «мечтой Тургенева», «настоящей русской красавицей» и признались актрисе в любви.

Софья Эрнст младше своего именитого мужа на 27 лет. Она вышла за него замуж три года назад. У них появились на свет две дочери — Эрика и Кира, а недавно Софья родила третьего ребёнка, предположительно, сына.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья перестала скрывать беременность и вышла в свет на премьере фильма со своим участием. Актриса снялась в ленте «Союз спасения», посвящённой декабристам.