https://static.news.ru/photo/81043768-21fa-11ea-abd4-fa163e074e61_660.jpg Константин Эрнст Фото: АГН Москва/Global Look Press

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья перестала скрывать беременность и вышла в свет на премьере фильма со своим участием. Актриса снялась в ленте «Союз спасения», посвящённой декабристам.

Премьера киноленты состоялась в кинотеатре «Октябрь». Перед показом на красную дорожку вышли звёзды отечественного шоу-бизнеса. Перед поклонниками прошлись Леонид Якубович, Валерий Тодоровский, Елена Малышева, Ксения Собчак с супругом и другие. Позировала фотографам и 31-летняя жена руководителя Первого канала, сообщает «Вокруг.ТВ».

Софья Эрнст, снявшаяся в фильме в одной из главных ролей, продемонстрировала округлившийся живот. Известно, что актриса следит за своим питанием, чтобы не набрать лишний вес и после родов быстрее вернуться в форму.

Для актрисы это уже третья беременность по счёту. Вместе с супругом, который старше ей на 27 лет, Софья воспитывает двух девочек, первая из которых родилась в 2016 году, вторая — в 2017-ом. Супруги ни разу не обнародовали фото дочерей. Они тщательно оберегают свою личную жизнь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Первый канал показал новый трейлер фильма «Союз спасения» продюсера Константина Эрнста. Режиссёром фильма выступил Андрей Кравчук, известный такими лентами, как «Адмирал» 2008 года и «Викинг» 2016 года.