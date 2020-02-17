https://static.news.ru/photo/f092454c-51ee-11ea-9203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Модель Полина Диброва призвала не волноваться о здоровье её госпитализированного супруга, ведущего Дмитрий Диброва, и сообщила, что он чувствует себя нормально.

Женщина рассказала, что она и дети находятся рядом с Дибровым в московской Боткинской больнице, куда его доставила скорая помощь.

У нас все хорошо. Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает, — написала фотомодель в своём Instagram.

Как сообщал NEWS.ru ранее, телеведущий Леонид Якубович находился рядом со своим коллегой Дмитрием Дибровым в момент, когда тому стало плохо, и оказал первую помощь.