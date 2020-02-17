Модель Полина Диброва призвала не волноваться о здоровье её госпитализированного супруга, ведущего Дмитрий Диброва, и сообщила, что он чувствует себя нормально.
Женщина рассказала, что она и дети находятся рядом с Дибровым в московской Боткинской больнице, куда его доставила скорая помощь.
У нас все хорошо. Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает, —
написалафотомодель в своём Instagram.
Как сообщал NEWS.ru ранее, телеведущий Леонид Якубович находился рядом со своим коллегой Дмитрием Дибровым в момент, когда тому стало плохо, и оказал первую помощь.
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