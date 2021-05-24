Жасмин призналась, что страдает от недостатка общения

https://static.news.ru/photo/fdd5a226-bc69-11eb-963c-96000091f725_660.jpg Жасмин Фото: jasmin/instagram.com

Певица Жасмин в интервью «Собеседнику» пожаловалась на недостаток общения из-за невозможности устраивать частые встречи с друзьями.

Артистка объяснила, что на родине её семья очень дружила с соседями, а в элитном подмосковном посёлке она никого не знает. По её словам, живущие сейчас рядом с ней люди тихие, скромные и спокойные.

Из-за этого я очень страдаю. Потому что не могу с ними общаться. Бывает, хочу поделиться какой-то новостью. Звоню подружке. Но Москва большая — пока приедет, целый час пройдёт. А так раз — зашла бы к соседке на чаёк. Но такого у меня нет, — призналась она.

Жасмин также отметила, что благодаря карантину стала проводить больше времени с детьми и уже привыкла быть с ними рядом всегда.

Ранее Алёна Водонаева привела в недоумение подписчиков, заявив, что её всегда тянуло в сексуальном плане к женщинам. Ведущая сама призналась в этом в Instagram, отвечая на вопрос одного из своих поклонников. Бывшая звезда «Дома-2» отметила, что женщины, к которым её влечёт, внешне похожи на мужчин.