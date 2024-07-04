Западная платформа заблокировала SHAMAN SHAMAN сообщил, что его YouTube-канал заблокировали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сообщил в своем Telegram, что его YouTube-канал заблокировали. Артист предположил, что причина кроется в его национальности.

Мой YouTube-канал заблокировали, потому что я — русский, — написал певец.

В настоящий момент на канал артиста невозможно попасть. При переходе по ссылке на страницу SHAMAN высвечивается надпись: «Этот канал заблокирован за нарушение условий использования YouTube».

Недавно SHAMAN попал в 14-й пакет антироссийских санкций за участие в концертах, организованных в Кремле. Кроме того, под рестрикции подпала певица Полина Гагарина за «получение выгоды» от правительства РФ, считают в ЕС.

На эту новость исполнитель хита «Встанем» отреагировал аналогичным образом. Артист заявил, что оказался в ограничительных списках, потому что он русский.

Ранее российский блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, заявил, что у России все должно быть свое, включая видеохостинги сродни YouTube. В августе 2022 года руководство зарубежной площадки объявило о блокировке канала Дмитрия Пучкова без права восстановления. Причиной стало «нарушение политики» видеохостинга.